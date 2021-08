per Mail teilen

In der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich sind gestern Abend die besten Vieze der Rhein-Mosel-Region ausgezeichnet worden. Das teilte die Regionalinitiative "Faszination Mosel" mit. 47 der 77 verkosteten Vieze seien zum ersten Mal dieses Jahr als Viez der Spitzenklasse ausgezeichnet worden. Eine Jury habe jeden Viez nach Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz habe man die Vieze auf Kriterien wie Obst- und Säuregehalt analysiert. Der Viez gilt als einzigartiges Getränk der Region Trier. Der Anbau von Viezäpfeln sei besonders wichtig, da er helfe, die für die Natur und Landschaft wichtigen Streuobstwiesen zu erhalten.