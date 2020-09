Der Regionalelternbeirat Trier hat wegen der überfüllten Schülerbusse landesweit 1.000 zusätzliche Busse gefordert. Das Gedränge in den Bussen solle aufhören.

Außerdem dürfte es maximal 15 Stehplätze geben, heißt es in einer am Montagabend verabschiedeten Petition. In der Übergangsphase sollten sogenannte Elterntaxis auch die Busspur nutzen dürfen. Der Sprecher des Elternbeirates sprach von unzumutbaren Zuständen in den Bussen. Das sei ein Transport wie in Sardinenbüchsen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hätten Eltern und Schüler Angst vor Ansteckung.

Bus-Börse soll Enge-Problem in Schulbussen lösen