Solidarität mit der Ukraine: Region Trier leuchtet blau-gelb

Die Region Trier zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Vom Hunsrück über die Mosel bis in die Eifel werden markante Bauwerke in blaub-gelb beleuchtet.

Auch die Burg Landshut in Bernkastel-Kues leuchtet in den Farben der Ukraine.

In Idar-Oberstein hat die Stadt ihren Bahnhof in blau-gelbes Licht getaucht.

Seit dem Krieg in der Ukraine zeigen zahlreiche Menschen ihre Solidarität mit dem Land. In den sozialen Netzwerken teilen Menschen die ukrainische Flagge, es gab auch in der Region Trier mehrere Friedensgebete und Kundgebungen. So zum Beispiel in Trier, Gerolstein oder Idar-Oberstein.

Hilfskationen und Solidaritätsbekundungen

Mittlerweile laufen auch zahlreiche Hilfsaktionen in der Region Trier an. Egal, ob von Privatpersonen oder Organisationen.

Einige Städte in der Region Trier lassen außerdem ihre Baudenkmäler in blau-gelb erstrahlen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Auch die Trierer Porta Nigra soll am Mittwochabend in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, möchte der Stadtvorstand damit ein Zeichen der Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine setzen und wird sich vor Ort zu einem stillen Gedenken für die Opfer des Krieges versammeln.