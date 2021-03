Ab 15. März geht es auch für höhere Klassen weiter

Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier gilt für alle Schulen in Rheinland-Pfalz die Empfehlung des Wechselunterrichts, sofern dieser an den Schulen umsetzbar ist. Ab Montag, 8. März 2021, werden die Klassenstufen 5 und 6 wieder in den Klassenräumen unterrichtet. Die weiteren Klassen- und Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden sowie die berufsbildenden Schulen folgen dann eine Woche später am 15. März 2021. Alle Schüler sind verpflichtet, an den Präsenzphasen ihrer Klassen teilzunehmen. Die Abschlussklassen, die schon jetzt tageweise in die Schulen kommen, sollen ebenfalls mit ausreichendem Abstand weiter in ihren Klassenräumen unterrichtet werden.