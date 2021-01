In der Region Trier sind bislang knapp 12.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das hat eine SWR-Recherche bei den zuständigen Kreisen und der Stadt Trier ergeben. Damit belegt die Region eine Spitzenposition.

Die Impfquote in der Region Trier liegt demnach aktuell bei etwa 20 Impfungen pro 1.000 Einwohner. Damit liegt die Region noch vor Land und Bund. Laut Robert-Koch-Institut lag die Quote in ganz Rheinland-Pfalz am Mittwoch bei 11 Impfungen pro 1.000 Einwohner. Die höchste Impfquote in Deutschland weist demnach Mecklenburg-Vorpommern mit 18 Impfungen pro 1.000 Einwohnern auf. Die meisten Menschen in der Region Trier wurden bislang von mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen geimpft.

Schnelle Impfungen in Seniorenheimen

Die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg kommen mit den Impfungen in Senioreneinrichtungen nach eigenen Angaben sehr gut voran. Bis Freitag werden die Bewohner und Mitarbeiter von allen Einrichtungen im Kreis Trier-Saarburg geimpft sein, so ein Sprecher des Landkreises. Bis Sonntag will die Stadt Trier alle Mitarbeiter und Bewohner von Senioreneinrichtungen geimpft haben.

Die Impfbereitschaft in den Altenheimen sei sehr hoch, sowohl bei den Bewohnern als auch beim Personal. Sie liege teilweise bei bis zu 100 Prozent. Ab Ende Januar soll es für die Einrichtungen auch die notwendige zweite Impfung geben.

In den fünf Impfzentren in der Region Trier, die seit einer Woche in Betrieb sind, bekamen bislang etwa 3.000 Menschen eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff - die meisten davon im Trierer Messepark. Dort wird nach Angaben der Trierer Berufsfeuerwehr am Donnerstag eine neue Lieferung des Impfstoffs erwartet. Am Freitag könnten dann 650 Menschen geimpft werden, so viele wie noch nie an einem Tag.