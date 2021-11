per Mail teilen

Vor etwas mehr als vier Monaten richtete die Flutkatastrophe auch in der Region Trier unfassbar großen Schaden an. Die Anteilnahme danach war riesig, viele Menschen wollten helfen. Das ist inzwischen aus ihren Spenden geworden:

In ganz Deutschland haben Menschen Anteil genommen am Schicksal der Flutopfer. Wer nicht selbst zum Helfen ins Ahrtal oder die Eifel gefahren ist, konnte zumindest mit einer Spende helfen. Allein beim Aktionsbündnis Deutschland Hilft kamen dabei mehr als 260 Mio. Euro Spenden zusammen. Doch auch auf regionaler Ebene gab es viele Spendenaktionen.

Spenden in Orts- und Verbandsgemeinden

In vielen Orts- und Verbandsgemeinden gab es eigene Spendenaufrufe. Diese wurden vor allem für Soforthilfen nach der Flut verwendet. Dafür haben die Verbands- und Ortsgemeinden in der Regel einen eigenen Verteilungsschlüssel erarbeitet. Hier finden Sie eine Übersicht.

Spenden an das Aktionsbündnis Deutschland Hilft

Das Aktionsbündnis Deutschland Hilft hat nach der Flutkatastrophe eine Spendensumme von 264,4 Mio. Euro (Stand 23.11.2021) erhalten. Das teilte eine Sprecherin des Bündnisses auf SWR Anfrage mit. Davon wurden knapp 100 Mio. Euro bereits von den Partnerorganisationen des Bündnisses abgerufen. In der Region Trier helfen die Partnerorganisationen Malteser Hilfsdienst und AWO zum Beispiel in Kordel und in Trier-Ehrang Betroffenen mit den Anträgen auf die Soforthilfen aus dem Spendentopf.

Spendenfinanziert: Multifunktionscontainer für Trier-Ehrang

In Ehrang wird der Arbeiter-Samariter-Bund, ebenfalls eine Partnerorganistion des Bündnisses, in den kommenden Wochen zudem einen großen Multifunktionscontainer mit rund 100 Quadratmetern Fläche aufstellen. Das bestätigte Ehrangs Quartiersmanagerin Melanie Bergweiler. Dieser ist beheizbar und winterfest. Er soll als Versammlungsort und Jugendtreff das zerstörte Bürgerhaus bis zum Wiederaufbau ersetzen.

Verwendung der Spenden vom Aktionsbündnis Deutschland Hilft in anderen Regionen Nicht nur in die Region Trier sind Spenden aus dem Topf des Aktionsbündnis Deutschland Hilft geflossen. Vor allem im Ahrtal fanden die Spendengelder Verwendung, zum Beispiel für den Bau von 170 Mobilheimen, jeweils 64 in Altenahr und Bad Neuenahr-Ahrweiler und 42 in Sinzig. Diese werden Familien, die ihr Haus verloren oder zurzeit nicht bewohnen können, für ein bis drei Jahre ein Zuhause geben. Die Partnerorganisation Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. hat in Dernau ein Zirkuszelt aufgestellt. Die Unterhaltung ist vollständig über die Spenden des Aktionsbündnisses Deutschland Hilft finanziert. Das Zelt ist beheizbar und winterfest. Es dient als offener Kinder- und Jugendtreff, aber auch als Ort für Veranstaltungen und Bürgerversammlungen. Der ADRA e.V. hat in den betroffenen Regionen insgesamt 40.000 Liter sogenannte effektive Mikroorganismen zur Verfügung gestellt, um durch Öl verunreinigte Flächen wieder nutzbar zu machen. Effektive Mikroorganismen sind kleine Lebewesen, die als Wiederaufbauhelfer verwendet werden, indem sie gesundheitsschädliche Fäulnis- und Geruchsbakterien neutralisieren. Mehr Informationen zu allen spendenfinanzierten Hilfen des Aktionsbündnis Deutschland Hilft finden Sie hier.

Das ist mit den SWR Spenden passiert

Über das SWR Benefizkonzert am 09. September 2021 kam eine Summe von insgesamt 25.000 Euro zusammen. Am SWR Benefiztag am 10. September wurden rund 3,4 Mio. Euro gesammelt. Diese Spenden wurden wie alle ARD-weiten Spendengelder dem Aktionsbündnis Deutschland Hilft zur Verfügung gestellt.

Beim SWR Benefizkonzert für die Opfer der Flutkatastrophe stand unter anderem die Band Jupiter Jones auf der Bühne. Die Mitglieder der Band stammen aus Prüm in der Eifel. Auch ihre Stadt wurde vom Hochwasser überflutet. SWR Simon Engelbert

Seitdem hat das Bündnis mit diesen Spenden zahlreiche Projekte umgesetzt, unter anderem sind rund 200.000 Euro aus ARD-Spenden in die psychologische Betreuung der Flutopfer in Eifel und Ahrtal geflossen. Auch die insgesamt 11 Fluthilfebüros in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind durch SWR- und ARD-Spendengelder mitfinanziert.

Aufgeschlüsselt: ARD-Spenden nach Hilfsaktionen Sowohl der SWR als auch die gesamte ARD hatten nach der Hochwasserkatastrophe im Juli über ihre Programme und Benefizveranstaltungen Spenden gesammelt. Das Aktionsbündnis Deutschland Hilft hat diese zur Finanzierung einer ganzen Reihe von Hilfsaktionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen genutzt. Mehr als 8,2 Mio. Euro sind allein in die Soforthilfen für Privatpersonen, Landwirte und soziale Einrichtungen für Kinder und Senioren geflossen. Auch die Mobilheime im Kreis Ahrweiler sind zum Teil durch ARD-Spenden mitfinanziert, das waren rund 5,56 Mio. Euro. Für die Beschaffung und Verteilung von Bautrocknern, Waschmaschinen und Werkzeugen, Unterbringung in Behelfsunterkünften und psychologische Betreuung für die betroffene Bevölkerung hat das Aktionsbündnis rund 3,48 Mio. Euro aus ARD-Spenden genutzt. Insgesamt hat das Aktionsbündnis schon mehr als 55,2 Mio. Euro aus den ARD-Spenden für Hilfsaktionen nach der Flutkatastrophe nutzen können.

150.000 Euro für Sportvereine

Die Spenden aus dem SWR Benefizfußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Mainz betragen 150.000 Euro. Sie dienen der Unterstützung von Sportvereinen, deren Anlagen und Vereinsheime bei der Flut zerstört oder beschädigt wurden. Verwaltet werden die Spenden von der Organisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" und der Stiftung "Fußball hilft".

Spenden beim Deutschen Roten Kreuz

Das DRK Rheinland-Pfalz hat bis jetzt über 1,6 Mio. Euro an betroffene Menschen an Spendengeldern ausgezahlt. Das teilte eine Sprecherin des DRK auf SWR Anfrage mit. Das Programm Finanzhilfen II läuft weiterhin, viele Anträge sind noch in der Prüfung. In die Region Trier sind im Rahmen dieser Finanzhilfen bereits 19.000 Euro geflossen.

DRK Kreisverband Vulkaneifel hilft mit mobilen Beratungscentern Flutopfern

Der DRK-Kreisverband Vulkaneifel hat zusätzlich über den DRK-Kreisverband Cuxhaven rund 100.000 Euro erhalten, so die Sprecherin. Diese nutzt er für den Aufbau des stationären und mobilen Beratungs- und Servicecenters, das langfristig die betroffenen Menschen vor Ort unterstützt. Weitere Spendengelder an das DRK sind ebenfalls in die anderen betroffenen Hochwasserregionen geflossen, um stationäre Beratungs- und Servicecenter mindestens bis Ende 2022 zu betreiben.