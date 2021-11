Region Trier profitiert auch von neuem Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte

per Mail teilen

Drei Städte in der Region Trier profitieren vom neuen Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ . Nach Angaben des Innenministeriums in Mainz sind es Trier, Idar-Oberstein und Bitburg.

Im Rahmen dieses Programms würden Städte und Gemeinden modellhaft bei der Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungsstrategien gefördert.

Insgesamt fließen für 17 Städte in Rheinland-Pfalz 23,3 Millionen Euro Fördergelder.