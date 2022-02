Novavax wird ab Rosenmontag verimpft

Die Impfzentren in der Region Trier planen laut einer SWR-Recherche vom kommenden Rosenmontag an, den neuen Impfstoff von Novavax zu verabreichen. Vonseiten des Landes Rheinland-Pfalz wurde in Abstimmung mit dem Landesimpfkoordinator einheitlich dieses Datum als Starttermin festgelegt. So sollen in der Impfstelle des Landkreises Vulkaneifel in Hillesheim die ersten Impfungen am Montagnachmittag stattfinden. Etwa 150 Menschen hätten sich bis vergangenen Samstag angemeldet. Je 200 Anmeldungen liegen den Angaben zufolge im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Kreis Birkenfeld vor. 300 Personen seien es im Kreis Bernkastel-Wittlich. In Trier könne man die genaue Zahl derjenigen, die den Proteinimpfstoff des Herstellers Novavax wollten, nicht genau beziffern. Von diesem neuen Impfstoff wird vielfach erwartet, dass er möglicherweise von bisher impfskeptischen Menschen eher akzeptiert werde.