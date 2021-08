Die Nachfrage nach Kinder-Impfungen gegen das Corona-Virus ist in der Region Trier auf hohem Niveau stabil. Das ergab eine SWR-Umfrage bei Kinderarztpraxen in der Region. Besonders für Jugendliche ab 16 Jahren gebe es viele Terminanfragen, so die Praxen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, 12- bis 17-Jährige nur bei Vorerkrankungen zu impfen. Die Kinderärztinnen und -ärzte in der Region halten sich nach eigenen Angaben überwiegend daran. Das wollen sie vorerst weiter tun - trotz der bundesweiten Entscheidung, Kindern ab 12 den Impf-Zugang zu erleichtern. In Praxen etwa in Birkenfeld oder Prüm wurden auch in den vergangenen Wochen schon gesunde Kinder auf Wunsch der Eltern und nach einem Aufklärungsgespräch geimpft. Gründe seien hier die Sorge vor einer vierten Welle und Schulschließungen oder der Wunsch nach Freiheit und Normalität.