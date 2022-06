Region landesweit vorn bei Wohnungsbau

Beim Wohnungsbau ist die Region Trier laut Statistischem Landesamt in Rheinland-Pfalz Spitzenreiter. Pro 1.000 Einwohner sind in den Landkreisen der Region Trier demnach im vergangenen Jahr mehr als vier Wohnungen gebaut worden. In Schweich, der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Gerolstein und in der Verbandsgemeinde Bitburger-Land wurden jeweils etwa 90 Wohnungen und mehr gebaut. In anderen Regionen von Rheinland-Pfalz ist dieser Wert im Verhältnis zur Einwohnerzahl geringer. Laut Statistischem Landesamt wurden in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr etwas weniger Wohnungen gebaut als im Jahr zuvor. Vor allem bei den Einfamilienhäusern ging die Zahl um fast 10 Prozent zurück.