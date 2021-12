Region Trier: Kliniken auf Omikron-Welle vorbereitet

Die Kliniken in der Region sehen sich für eine bevorstehende Omikron-Welle in der Corona-Pandemie gerüstet. Nach einer SWR-Umfrage blicken sie aber auch mit Sorge in die Zukunft.

Ein Sprecher des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Trier sagte beispielsweise, aktuell erlebe man die Ruhe vor dem Sturm. Krankenhäuser haben genug Ressourcen Es gebe weniger Patienten mit Coronainfektion in den Krankenhäusern, es stünden ausreichend Ressourcen zur Verfügung, um auch Patienten ohne Corona zu versorgen. Weil die Omikron-Variante aber sehr viel ansteckender sei als die bisherigen Varianten, bestehe die Sorge, dass sich viele Menschen gleichzeitig infizierten. Region Trier Zahlen zur Pandemie Drei neue Corona-Todesfälle in der Region Trier In der Region Trier sind am Donnerstag drei weitere Corona-Todesfälle registriert worden. Das geht aus Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervor. mehr... Selbst wenn die Verläufe dann insgesamt weniger schwer ausfielen, könnten dadurch die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Motivation von Krankenhaus-Personal leidet Nach fast zwei Jahren Pandemie sei die Motivation des Personals aufrecht zu erhalten, eine weitere Herausforderung, so ein Sprecher des Trierer Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen. Der Fachkräftemangel erschwere die Situation zusätzlich, teilte das Krankenhaus Idar-Oberstein mit.