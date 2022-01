Schnee in Eifel und Hunsrück: Rodeln Ja, Skifahren Nein

per Mail teilen

Am Wochenende kann man in Teilen der Region Trier noch Schnee genießen. Wintersport ist jedoch nur begrenzt möglich.

Erbeskopf im Hunsrück

"Im Andrian Tivoli" bei Hermeskeil

Schwarzer Mann und Wolfsschlucht

Ernstberg bei Daun

Im Wintersportgebiet am Erbeskopf im Hunsrück liefen diese Woche die Schneekanonen im Testbetrieb. Für das Skifahren reicht der Schnee nach Angaben des Zweckverbandes Erbeskopf allerdings nicht aus. Dauerhaft frostige Temperaturen habe es in dieser Woche nicht gegeben. Wegen der Plusgrade am Tag taue der vorhandene Schnee bereits. Die derzeitige Schneelage lasse keinen Liftbetrieb zu, Rodeln und Winterwanderungen seien aber dennoch möglich.

Das sollten Sie beachten, wenn Sie ins Wintersportgebiet fahren! Die Polizei und die Verbandsgemeinde Thalfang bitten alle Besucherinnen und Besucher, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten und Rettungs- und Fluchtwege freizuhalten. Entlang der Zufahrtsstraße zum Gipfel gelte Parkverbot. Um dies zu verdeutlichen, seien entsprechende Schilder angebracht worden. Die Polizei Morbach rät Besucherinnen und Besuchern, die sich aus anderen Regionen auf den Wegen zum Erbeskopf machen, sich darauf einzurichten, dass es rund um das Wintersportgebiet zu Staus kommen kann und dass es schwierig sein könnte, einen Parkplatz zu finden. Sie rät, sich vorab über die Internetseite des Erbeskopfes zu informieren und gegebenenfalls auf das Umland auszuweichen. Wie Verbandsgemeindebürgermeisterin Vera Höfner (CDU) und ein Sprecher der Polizei Morbach mitteilten, gab es in dieser Woche erste Gespräche mit dem zuständigen Zweckverband, den beteiligten Kommunen, den Straßenverkehrsbehörden und dem Nationalpark, wie man mit dem Besucheransturm künftig besser umgehen kann. Nach Angaben der Polizei könnten Möglichkeiten wie weitere Parkplätze, ein Parkleitsystem oder ein Shuttle-Service die Situation verbessern. Am vergangenen Wochenende war es am Erbeskopf zu einem Besucheransturm gekommen. Die Parkplätze waren teils überlastet, es kam zu Staus, Wander- und Waldwege wurden zugeparkt. Vor allem auf der Straße zum Gipfel des Erbeskopfes kam es nach Angaben der Verbandsgemeinde zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Gerade auf den Höhen von Hochwald und Hunsrück kann man ihn noch erleben, den weißen Winterwald. Rund um Hermeskeil dürfen zumindest Ski-Langläufer sich freuen. Nach Angaben des Skiclubs taut der Schnee zwar tagsüber, die Loipe "Im Adrian-Tivoli" ist aber gespurt. Sie biete nicht nur die Möglichkeiten zum Langlauf, sondern auf ihren etwa 3,3 Kilometern Länge auch einen traumhaften Ausblick über den Hochwald, bis hin zum Rösterkopf.

Die Loipe startet am Parkplatz bei den Mammutbäumen hinter dem Ortsausgang Hermeskeil und ist laut Skiclub sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Läufer geeignet. Der Skiclub bittet darum, nur auf den vorgespurten Loipen zu laufen und weist darauf hin, dass das Benutzen von beispielsweise Feldern und Wiesen Schäden verursachen könne.

Wintersport am Schwarzen Mann und der Wolfsschlucht

Ähnlich sieht es in den Wintersportgebieten der Eifel aus - beispielsweise am Schwarzen Mann und in der Wolfsschlucht. Dort sind nach Angaben der Betreiber derzeit nur das Rodeln und schöne Spaziergänge im Winterwald möglich. Die Gastronomie sei ebenfalls geöffnet.

Wintersport am Ernstberg bei Daun

Auf dem Ernstberg bei Daun in der Vulkaneifel liegt nach Angaben des Ski-Langlauf-Vereins Ernstberg beginnt die Schneedecke bereits zu tauen. Dort stehe eine etwa 2,5 kilometerlange gespurte Loipe zum Langlauf zur Verfügung, die noch befahrbar sei. Rodeln sei ebenfalls möglich.