Stromausfälle in der Eifel

Schwere Gewitter haben am späten Nachmittag die nördliche Eifel und den Hunsrück erreicht. In der Eifel gibt es Stromausfälle.

In Orten in der Verbandsgemeinde Arzfeld seien rund 600 Haushalte in sechs Orten betroffen, teilt der Netzbetreiber Westnetz mit. Eine Freileitung sei von einem Gegenstand getroffen worden. Die Mitarbeiter des Unternehmen seien aber bereits auf dem Weg, um die Störung zu beheben. Dies soll laut Westnetz innerhalb der nächsten Stunde passieren.

Wasserschaden in Halle bei Prüm

Rund um Prüm und Kelberg sind die Feuerwehren Einsätzen ausgerückt. Den Rettungskräften zufolge habe es einen Wasserschaden in einer Halle bei Prüm gegeben. Zudem sei ein Baum auf die Straße gefallen.

Integrierte Leitstelle in Trier personell verstärkt

Die Integrierte Leitstelle in Trier - zuständig für die Notrufe aus der gesamten Region Trier - wurde personell verstärkt, wie ein Sprecher der Stadt dem SWR mitteilte.

Gleichzeitig stehe die Stadt Trier im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch in den Landkreisen wird die Wetterentwicklung nach Angaben der Feuerwehren aufmerksam beobachtet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer „Schwergewitterlage“ und warnt, dass in den Abendstunden des Donnerstag auch schwere Gewitter in Trier möglich seien. Das größte Schadenspotential geht dabei lauf DWD von Starkregen aus.

Das Katastrophenschutzzentrum im Eifelkreis Bitburg-Prüm beobachtet die Wetterlage in Echtzeit SWR Claudia Krell

Innerhalb kurzer Zeit könnten bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Auch lokal heftige Böen mit Sturm und Orkanstärke seien möglich, ebenso starker Hagel. Gewitter sollen nach Angaben des deutschen Wetterdienstes zunächst bis in die Nacht zum Freitag möglich sein, dann am Vormittag abklingen.