Zahl der Arbeitslosen in der Region gesunken

In der Region Trier ist im Oktober die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat gesunken. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, liegt die Quote bei 3,3 Prozent. Derzeit suchten in der Region Trier nach den Zahlen der Arbeitsagentur 9.630 Menschen einen Job. Das seien fast 370 weniger als noch im September. In den vergangenen vier Wochen hätten vor allem junge Menschen eine neue Arbeit gefunden. Auch habe es seit März weniger Unternehmen mit Kurzarbeit gegeben als im Vorjahreszeitraum.