In Trier wird am Samstag zum 20. Mal CSD gefeiert: Doch wie steht es im Jubiläumsjahr um die Toleranz gegenüber queeren Menschen? Eindrücke einer Regenbogenfamilie aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Wenn sie im Schwimmbad mit ihrer Frau und ihrem kleinen Sohn Hand in Hand geht, dann spürt sie die Blicke. Momente wie diese bereiten Mona und ihrer Regenbogenfamilie immer noch ein mulmiges Gefühl: "Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil ich nicht weiß, warum die Leute gucken. Manche vielleicht, weil sie es schön finden, aber manche eben auch, weil sie es als negativ empfinden."

Behörden und Gericht bremsen

Mona lebt in Konz in der Nähe von Trier. Gemeinsam mit Jana, ihrer Ehefrau, und Tochter Ann-Sophie, die sie schon mit in die Beziehung brachte. Doch Mona und Jana war klar: Sie wollen gemeinsam ein weiteres Kind haben. Henri heißt er, von Jana zur Welt gebracht, ihr großes Glück. Beim Interview tapst der Kleine aufgeregt zwischen Muttis Beinen. Mit der Frauenärztin, dem biologischen Vater und dem Notar war alles abgeklärt, erzählt Mona. Doch die Adoption dann vor Gericht durchzukriegen, sei furchtbar gewesen.

"Wir wurden einfach nicht ernst genommen. Wir hatten mit dem Jugendamt schon alles vorbereitet, und trotzdem haben sie uns ständig hinterfragt. Es war kein schöner Weg." Mona findet, viele Menschen auf den Ämtern seien nicht ausreichend geschult. Am Ende haben die Adoption sich über ein Jahr hingezogen: "Sie haben es überhaupt nicht verstanden. Wir brauchen noch mehr Fortbildungen zu Regenbogenfamilien."

🏳‍🌈 Christopher Street Day in Trier Insgesamt nahmen laut Veranstalter am CSD ungefähr 30 Fußgruppen teil. SWR Der Christopher Street Day findet in diesem Jahr in Trier zum 20. Mal statt und steht unter dem Motto "Show your Pride". Veranstalter ist das queere Zentrum Schmit-Z. Los geht es am Samstag mit einer Pride-Demo durch die Innenstadt. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Porta Nigra. Die Parade verläuft quer durch die Innenstadt bis zum Palastgarten. Ab 14 Uhr wird im „Pride Village“ vor dem Queergarten im Palastgarten gefeiert. Abends gibt es ab 22 Uhr eine Pride-Party im Mergener Hof in Trier.

Gegenseitige Unterstützung in der Regenbogenfamilien-Gruppe

Um sich und andere zu unterstützen, leitet Mona eine Gruppe für Regenbogenfamilien. Sie treffen sich regelmäßig in Trier. Zum Glück sind Probleme mit der Zeit in den Hintergrund getreten, erzählt Mona. Längst geht es mehr um Alltag, um Freundschaftliches. Aber eines fehlt in der Gruppe: Regenbogenfamilien mit zwei Vätern. Die gibt es seltener, sagt Mona, denn sie hätten es noch viel schwerer: "Bei Männern und Kinder denken manche in Richtung Kindesmissbrauch. Das müssen Männer sehr oft einstecken. Dabei sollten Männer als Elternpaar genauso die Chance haben, eine Familie zu gründen – sie haben genauso das Recht und den Wunsch dazu."

Erziehung: Schlüssel für Akzeptanz

Mona und Jana sind ihren Weg gemeinsam erfolgreich gegangen. Und sie sind von ihrem Umfeld voll angenommen. Bei Elternabenden etwa spiele ihre gleichgeschlechtliche Elternschaft keine Rolle. Mona wünscht sich für die Erziehung, dass noch mehr Eltern ihren Kindern Regenbogenfamilien als selbstverständlich vermitteln, etwa mit Kinderbüchern, in denen auch gleichgeschlechtliche Familienkonstellation abgebildet sind. "Wenn man das schon direkt mit in den Alltag bringt, dann ist es auch gar nicht mehr Thema, sondern selbstverständlich", sagt Mona.

Vorurteilen, dass ein Kind schwul, lesbisch, trans oder non-binär werden müsse, wenn man es so erzieht, tritt Mona entgegen: "Man macht das Kind weltoffen. Und wenn das eigene Kind und alle Kinder weltoffen sind, dann sind wir alle wie alle anderen auch: Menschen."