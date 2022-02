Red Hand Day auch in Trier

Auch in Trier wird am Samstag - am Internationalen Red Hand Day - symbolisch gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten protestiert. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) hat dazu im Vorfeld mit Kindern und Jugendlichen aus vier Trierer Schulen eine Flagge mit einer Roten Hand vor dem Rathaus gehisst. Die Schülerinnen und Schüler haben zuvor Abdrücke mit roter Farbe von ihren Händen genommen und diese (Abdrücke) an den Trierer Oberbürgermeister übergeben. Nach Schätzungen werden weltweit 250.000 Kinder und Jugendliche in Kriegen als Soldaten missbraucht.