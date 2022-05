Rechtsanwalt wegen Betrugs vor Gericht

Ein Rechtsanwalt muss sich am Dienstag wegen Betruges vor dem Trierer Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Gebühren doppelt abgerechnet zu haben. Der Anwalt soll von einem Mandanten, der sich in einem Strafprozess verantworten musste, Vorschüsse in Höhe von 4.000 Euro erhalten haben. Nach Ende des Prozesses soll der Anwalt gegenüber dem Gericht Gebühren von fast 1.300 Euro für seine Tätigkeit als Pflichtverteidiger geltend gemacht haben. Dabei habe er gewusst, dass ihm wegen der schon vom Mandanten gezahlten Vorschüsse keine Pflichtverteidigergebühren zustanden. Das Gericht habe den Betrag an den Anwalt ausgezahlt. In einem späteren Berufungsverfahren soll der Anwalt erneut Gebühren abgerechnet haben, obwohl ihm diese nicht zustanden. Der Prozess hatte bereits im August vergangenen Jahres begonnen, wurde dann aber wegen weiterer Ermittlungen ausgesetzt.