Landesrechnungshof empfiehlt Auflösung von Ortsbezirken - auch in Trier

Der rheinland-pfälzische Rechnungshof empfiehlt unter anderem der Stadt Trier, ihre Ortsbezirke aufzulösen. Das geht aus dem Kommunalbericht des Rechnungshofes vor. Dadurch würden sich Verwaltungskosten und Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher und Ortsbeiräte einsparen lassen.

Ein Beispiel ist die Stadt Trier. Sie gehörte zuletzt zu den 10 meist verschuldeten Städten und Kreisen Deutschlands. Laut Bericht leistet sich Trier so viele Ortsbezirke wie keine andere kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz. In Trier gibt es 19 Ortbezirke mit eigenen Ortsvorstehern und mehr als 250 Mitgliedern in den Ortsbeiräten. Der Rechnungshof hat ausgerechnet, wenn Trier die Hälfte seiner Ortsbezirke auflösen würde, ließen sich 85.000 Euro im Jahr sparen.