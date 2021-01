per Mail teilen

Der Real-Markt in Kenn (Kreis Trier Saarburg) wird Ende September geschlossen. Das hat die Real GmbH am Mittwoch bekannt gegeben

Nach der Übernahme durch den russischen Finanzinvestor SCP sollten möglichst viele Filialen an andere Handelsunternehmen verkauft werden. Für den Markt in Kenn habe man keinen Interessenten gefunden, teilte Real mit.

Sozialplan für Mitarbeiter

Aufgrund fehlender wirtschaftlicher Perspektive werde der Markt daher geschlossen. Die insgesamt 124 Mitarbeiter am Standort Kenn müssen sich damit bis Herbst einen neuen Job suchen. Die Real GmbH kündigte aber an einen Sozialplan für die Angestellten aufzustellen.

Standort Kenn hat lange Geschichte

Schon seit den siebziger Jahren können die Menschen aus dem Raum Trier an dem jetzigen Real-Standort an der A 602 einkaufen. Damals eröffnete dort der erste Supermarkt. Ketten wie Interspar, Continent, Plaza oder Wal-Mart wechselten sich ab. Im Volksmund ist der Standort noch heute auch als MEZ bekannt. Die Abkürzung steht für Moseleinkaufszentrum.

Zukunft anderer Filialen noch ungewiss

Real betreibt in der Region noch zwei weitere Filialen in Wittlich und Trier. Wie es dort weitergeht ist noch unklar. Nach Medienberichten ist die Warenhauskette Globus am Real Standort Wittlich interessiert.