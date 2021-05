Nach dem Markt in Kenn muss nun auch der Real-Markt in Trier schließen. Der Konzern spricht von einer fehlenden wirtschaftlichen Perspektive.

Der Real-Markt in der Trierer Gottbillstraße muss zumachen. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Für die 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebe es einen Sozialplan. Der Markt werde am 31. Januar 2022 das letzte Mal seine Türen öffnen. Die Supermarkt-Kette Real war im Sommer 2020 von einem russischen Investor, der SCP-Group, gekauft worden. Der Investor will die Märkte an andere Einzelhandelskonzerne verkaufen.

Keinen Interessenten gefunden

Trotz aller bisherigen Bemühungen habe sich kein Unternehmen gefunden, dass den Markt in Trier übernehmen wolle. Den Markt weiterzubetreiben sei nicht wirtschaftlich. Real betreibt den Standort nach eigenen Angaben mit fast 4.300 Quadratmetern Verkaufsfläche seit 2004.

Real in Kenn wird auch geschlossen

Der Real-Markt in Kenn (Kreis Trier Saarburg) wird Ende September geschlossen. Die insgesamt 124 Mitarbeiter am Standort Kenn müssen sich damit bis Herbst einen neuen Job suchen. Für die Mitarbeitenden sei ein Sozialplan erarbeitet worden.

Real in Wittlich geht an Globus

Die saarländische Unternehmensgruppe Globus übernimmt nach eigenen Angaben den Real-Markt in Wittlich, und zwar zum 30. September 2021. Dann werde der Markt umgebaut und renoviert. Die Neueröffnung ist für das Frühjahr 2022 geplant.