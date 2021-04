"Die Verordnung des Kabinetts rückt die Unternehmen in ein völlig falsches Licht! Die Betriebe haben bereits seit Wochen, auf freiwilliger Basis, Tests ihrer Mitarbeiter durchgeführt. Alleine in der Industrie finden in 90 Prozent der Betriebe Corona Selbsttests statt."

Dr. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer IHK Trier