Die "Notbremse" kommt. Zumindest wenn es nach dem Bundeskabinett geht. Auf große Zustimmung trifft diese Entscheidung in der Region Trier allerdings nicht.

Das Bundeskabinett hat am Dienstag die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Jetzt müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die sogenannte "Notbremse" soll in Städten und Regionen bundesweit verbindlich ab einem Inzidenzwert von 100 greifen und sieht unter anderem nächtliche Ausgangssperren vor. Diese seien aber gerade in ländlichen Gegenden nicht gerechtfertigt, urteilen gleich mehrere Landräte.

Joachim Streit, Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

"Nächtliche Ausgangssperren sind für ländliche Räume absolut unverhältnismäßige Maßnahmen" Dr. Joachim Streit (Freie Wähler), Landrat des Eifelkreises Bitburg- Prüm

Streit hatte bereits vor einigen Tagen als Privatperson gegen eine vom Landkreis verhängte Ausgangssperre geklagt. Kontaktverbote, die die Anzahl der Personen einschränken, seien aus seiner Sicht eine bessere Maßnahme.

Günther Schartz, Landrat Kreis Trier-Saarburg SWR

Kreisgrenzen seien nicht der richtige Indikator für Ausgangssperren

"Ausgangssperren sind problematisch, so lang sie an einer Kreisgrenze festgemacht werden. Bei lokalen Ereignissen kommt es zu Beschränkungen an Orten, die mit der Ausbruchsregion keinerlei Bezug haben", meint auch Günther Schartz (CDU), Landrat des Kreises Trier- Saarburg. So käme man dann in die Situation, einen ganzen Kreis unter Ausgangssperre zu stellen, weil es einen einzelnen Corona-Hotspot gäbe. Dann mache man womöglich einen 20 Kilometer entfernten Ort dicht, während die nächstgelegenen Orte im Nachbarkreis, die vielleicht nur zwei oder drei Kilometer entfernt liegen, weiter offenblieben.

"Zwar mag das verwaltungsrechtlich auf der Kreisgrenze korrekt sein, aber die Menschen verstehen das nicht, weil sie in einem bestimmten Raum wohnen und leben, der nicht an Verwaltungsgrenzen orientiert ist“, so Schartz. "Sie suchen sich dann Nischen und gestalten ihre Freiräume selbst, durchaus am Gesetz vorbei, was niemand wollen kann.“

Julia Gieseking, Landrätin im Kreis Vulkaneifel PHORMAT

Landrätin Kreis Vulkaneifel: Notbremse ist eine zweiseitige Medaille

Sanftere Töne schlägt dagegen Julia Gieseking (SPD), Landrätin in der Vulkaneifel, an. "Auf der einen Seite würde der Erlass einer bundeseinheitlichen Regelung ab einem bestimmten Inzidenzwert eine verlässliche und strukturierte Handhabung, insbesondere für die Vertreter des Einzelhandels, darstellen“, erklärt sie gegenüber dem SWR. "Auf der anderen Seite sind ein individuelles Eingreifen oder der Erlass möglicher Lockerungsschritte, als Reaktion auf die regionale Infektionsentwicklung nicht mehr möglich.“

Natürlich werde man alle Beschlüsse von Bund und Ländern umsetzen, denn schlussendlich verfolgten alle dasselbe Ziel und das sei, die Pandemie in den Griff zu bekommen und wieder Normalität in den Alltag zu bringen, so Gieseking. Allerdings betrachtet auch sie die vorgesehenen Ausgangssperren kritisch. "Aus meiner Sicht stellt diese zusätzliche Regelung einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Menschen dar, der gerade im ländlichen, dünn besiedelten Raum nicht gerechtfertigt und verhältnismäßig ist.“

Landrat Gregor Eibes , Kreis Bernkastel-Wittlich SWR

Kein Spielraum mehr auf lokaler Ebene

Mögliche Ausgangssperren mögen in urbanen Gebieten mit einer hohen Bevölkerungsdichte ein probates Mittel sein, um Kontakte zu reduzieren, stimmt auch der Landrat des Kreises Bernkastel- Wittlich, Gregor Eibes (CDU) in den Tenor mit ein. In ländlich geprägten Gebieten sei dies jedoch nicht der Fall.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe SWR

Auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) zeigt sich unbeeindruckt von den neuen Beschlüssen. Eine dezentrale Regelung sei seiner Meinung nach vorzuziehen. "Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir solche Dinge vor Ort auch selbst effektiv regeln können. Wenn die Bundesregierung aber Gesetze erlässt, dann gilt das selbstverständlich auch für uns und da gibt es in der Umsetzung keinen Spielraum.“

Maßnahmen sehen Ausgangssperre und Tests in Unternehmen vor

Gelten sollen diese Änderungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes dann, wenn eine Stadt oder ein Landkreis einen Inzidenzwert von 100 überschritten hat. Die Maßnahmen sähen unter anderem eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr vor. In diesem Zeitraum wären auch keine Spaziergänge mehr erlaubt. Nur zur Versorgung von Tieren und zur Berufsausübung soll das Verlassen der Wohnung dann noch erlaubt sein. Geschäfte, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen blieben ebenfalls geschlossen. Schulen dürften dagegen nur öffnen, wenn sie ihre Schüler mindestens zweimal pro Woche testen würden. Ab einer Inzidenz von 200 müssten sie ganz schließen. Sport dürfe nur in Form von kontaktlosen Individualsportarten ausgeübt werden.

Nach dpa-Informationen sollen die Wünsche der Fraktionen und Landesregierungen in der Vorlage von der Bundesregierung in wichtigen Punkten berücksichtigt worden sein. Nach dem Kabinettsbeschluss soll das Gesetz nun in einem beschleunigten Verfahren durch Bundestag und Bundesrat gebracht werden. Die Testpflicht in Unternehmen soll dagegen schon nächste Woche in Kraft treten.