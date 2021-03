Die Reaktionen auf die neuen Corona-Beschlüsse fallen in der Region Trier unterschiedlich aus. Einzelhandel und Gastronomie reagierten am Donnerstag zunächst mit Skepsis.

Nach dem neuen Bund-Länder-Beschluss zu den Corona-Maßnahmen ist die City-Initiative Trier in einer ersten Reaktion skeptisch. Theoretisch könnte der Einzelhandel nach dem Beschluss bei der jetzigen Sieben-Tage-Inzidenz in Trier unter 35 bereits am Montag mit einer begrenzten Kundenzahl öffnen. Das wäre, wenn es so kommt, ein positives Zeichen, so Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative-Trier.

Er befürchtet jedoch, dass es bei einer gesteigerten Testung durch Schnelltests und Selbsttests auch wieder zu höheren Inzidenzwerten komme und eine Öffnung dann doch nicht möglich sei.

Viele Fragen ungeklärt

Die Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Trier-Saarburg, Astrid Hau, sagte, man sei wieder mal hinten runtergefallen. In Sachen Gastronomie und Hotellerie sei gar nichts beschlossen worden, es fehle die Planungssicherheit. Die Osterbuchungen lägen vor, jetzt brauche man eine Perspektive mit Zusage, dass geöffnet werden darf. Bei vielen Punkten, wie etwa Öffnung der Außengastronomie und Schnelltests, gebe es noch Klärungsbedarf, so Hau. Die Außengastronomie sei überdies stark wetterabhängig.

Erwartungen wurden enttäuscht

Die Industrie- und Handelskammer Trier -IHK- kritisiert den neuen Bund-Länder-Beschluss zu den Corona-Maßnahmen. Die Erwartungen seien aus Sicht der regionalen Wirtschaft enttäuscht worden. Nach dem beschlossenen Stufenplan soll die Außengastronomie mit vorheriger Terminvereinbarung und negativem Schnelltest frühestens zum 22. März geöffnet werden. Dass das nicht auch für die Innengastronomie gilt, kann die IHK Trier nach eigenen Angaben nicht nachvollziehen.

Bund und Länder haben sich am Mittwochabend auf eine Verlängerung der Corona-Einschränkungen bis 28. März geeinigt und erste Lockerungen abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz festgelegt.