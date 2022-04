Reaktionen von Politikern der Grünen aus der Region Trier auf Rücktritt von Spiegel

Politiker und Politikerinnen der Grünen aus der Region Trier bedauern den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Spiegel war unter anderem in die Kritik geraten, weil sie als Umweltministerin kurz nach der Flutkatastrophe mit ihrer Familie in Urlaub gefahren war. Anne Spiegel habe immer den Menschen in den Vordergrund gestellt, sagt Dietmar Johnen, Kreisvorsitzender der Grünen in der Vulkaneifel. Doch leider sei Politik gnadenlos und nehme keine Rücksicht auf Familie. Gerade das kritisiert die Sprecherin der Grünen aus Birkenfeld Astrid Ruppenthal. Sie findet es sei gefährlich für unsere Gesellschaft, wenn Frauen sich zwischen ihrer Familie und der Politik entscheiden müssen. Ruppenthal ist der Meinung, einer Mutter von vier Kindern und einem angeschlagenen Mann stehe einen Urlaub in der sitzungsfreien Zeit zu. Die Grünen des Kreisverbandes Bitburg-Prüm sagen, sie respektieren Spiegels Entscheidung. Sie sind aber der Meinung, dass Spiegel kurz nach der Flut keine Rücksicht auf ihre Familie hätte nehmen dürfen.