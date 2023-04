Drogen oder legale Produkte? Razzien in Trierer CBD-Shops

In Trier hat die Polizei am Dienstag Geschäfte durchsucht, in denen cannabishaltige Hanfprodukte verkauft werden. Der Verdacht: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Betreiber sprechen von Schikane.

