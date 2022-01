Rauchmelder rettet 71jähriger Frau das Leben

Ein Rauchmelder hat in einem Mehrfamilienhaus in Klausen einer 71jährigen Frau das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Rauchmelder am Freitagabend kurz nach 20 Uhr 30 angeschlagen, Bewohner des Mehrfamilienhauses, die auch Brandgeruch bemerkt hatten, alarmierten die Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass eine 71jährige Frau in ihrer Wohnung im Keller Essen auf dem Herd vergessen hatte und eingeschlafen war. Die Wohnung war stark verraucht. Die Feuerwehr brachte die Frau nach draußen. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Im Einsatz waren 28 Feuerwehrleute und ein Notarzt.