In Idar-Oberstein ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gerade den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstraße verlassen, als drei Personen ihn angriffen und ihm seinen Geldbeutel entrissen. Einer schlug den Mann außerdem so hart mit der Faust in den Nacken, dass er zu Boden ging und leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet Menschen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Mithilfe.