per Mail teilen

Zwei Männer haben in Bernkastel-Kues eine Frau überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, passierte der Raubüberfall bereits am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Kues. Die 20-jährige war demnach auf dem Weg zur Arbeit, als sie plötzlich von vermummten Männern angegriffen wurde. Ein Täter hielt die Frau von hinten fest, der andere nahm ihre Handtasche und klaute aus dem Geldbeutel Bargeld und Bankkarten. Anschließend flüchteten die Männer.



Einer der Täter war laut Opferangaben ca. 1,80 m groß, sehr schlank und war mit einer schwarzen Jeans mit hellgrauer Seitennaht und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Der zweite Täter war etwas größer und kräftiger mit leichtem Bauchansatz. Er trug eine schwarze Hose, vermutlich mit Seitentaschen, und einen schwarzen Pulli.



Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues melden. Telefon: 06531/9527-0.