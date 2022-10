Überfall in Konz: Tankstellen-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Konz am Dienstagabend sucht die Polizei Zeugen. Der Täter hatte mit einem Messer gedroht, um an das Geld in der Kasse zu kommen.

Dienstagabend gegen 22 Uhr: Ein bisher unbekannter Mann betritt nach Angaben der Polizei die Tankstelle in Konz in der Brunostraße. Er soll dann hinter die Kasse gelaufen sein und habe den Mitarbeiter aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Täter bedroht Mitarbeiter mit Messer Nachdem der 32-Jährige sich weigerte, habe der Täter ein Messer gezogen und den Mann bedroht. Der habe daraufhin die Kasse geöffnet. Der Täter habe mehrere hundert Euro entnommen und sei dann geflüchtet. Der Mitarbeiter und seine 21-jährige Kollegin blieben unverletzt und alarmierten die Polizei. Tankstellen-Mitarbeiter können Täter beschreiben Der Täter ist nach Angaben der Polizei zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er wird als 1,80 bis 1,90 Meter großer, schlanker Mann mit heller Hautfarbe beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Wollmütze (schwarz oder blau), schwarzer Oberbekleidung, ähnlich eines Hoodie oder einer Weste, sowie einer dunklen Hose. Er trug einen blauen Mundschutz und sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Bisher erfolglose Fahndung nach Täter Die Kriminalpolizei Trier sucht jetzt Zeugen des Überfalls. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die sich zum Zeitpunkt der Tat auf dem Gelände der Tankstelle aufgehalten haben. Unter anderem gehe es um einen Mann, der während der Tat in der Tankstelle einkaufen wollte und den Überfall offenbar nicht bemerkt habe. Polizei sucht auch Zeugen aus einem Nissan Micra Die Polizei bittet zudem die Insassen eines Autos, sich bei der Kripo in Trier zu melden. Denn der mutmaßliche Täter sei nach der Tat unmittelbar an einem Fahrzeug vorbei gelaufen, das bei der Flucht auf das Tankstellengelände gefahren sei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Nissan Micra gehandelt hat. Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.