Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche Geld aus einer Kasse eines Geschäfts in der Trierer Fußgängerzone geraubt. Wie die Polizei erst heute mitteilte, stieß der Täter eine vor der Kasse wartende Kundin zur Seite und griff dann in die Kasse. Danach flüchtete der Mann mit einem zweistelligen Geldbetrag. Die Kundin und die Kassiererin blieben laut Polizei unverletzt.