Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls mit einem Randalierer in einer Tankstelle in Bitburg. Der Unbekannte soll am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr 45 in die Tankstelle in der Saarstraße in Bitburg gekommen sein. Zunächst verhielt sich der Mann verbal sehr aggressiv gegenüber den Mitarbeiterinnen der Tankstelle. Dann schlug er laut Zeugenaussagen mehrfach in ein Regal im Verkaufsraum der Tankstelle, wodurch Ware beschädigt wurde. Der Mann flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.