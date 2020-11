per Mail teilen

Ein Randalierer hat gestern Abend in der Fußgängerzone und in der Nähe des Rathauses in Traben-Trarbach ein Auto beschädigt. Er war über die Motorhaube und das Dach des Wagens gelaufen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Mann bereits einen Anwohner bedroht. Zeugen berichteten außerdem, dass weitere Fahrzeuge beschädigt worden seien. Anwohner, deren Fahrzeuge davon betroffen sind, können bei der Polizeiwache Traben-Trarbach Anzeige erstatten.