Räuberische Erpressung an der Mosel

per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat gestern am frühen Freitagmorgen in Trier einem Fußgänger ein Messer vorgehalten und Geld geraubt. Laut Polizei hat sich der Vorfall auf dem Moselleinpfad nahe der Berufsfeuerwehr zugetragen. Der Unbekannte habe den Fußgänger zunächst nach einem Feuerzeug gefragt und dann bemerkt, dass dieser Bargeld in seinem Rucksack hatte. Der Fußgänger flüchtete, der Unbekannte folgte ihm mit dem Messer. Dann habe der Fußgänger seinen Rucksack vor die Füße des Verfolgers geworfen und diesen zu Fall gebracht. Der Fußgänger blieb unverletzt, der Unbekannte flüchtete mit dem Bargeld.