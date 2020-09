per Mail teilen

In Hermeskeil haben Unbekannte an mehreren Autos die Radmuttern gelöst. Wie die Polizei mitteilte, waren die Autos überwiegend auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtzentrum geparkt. In den letzten Wochen sei es immer wieder vorgekommen, dass von Autos Radmuttern gelöst wurden. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt, die mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft wird. Sie ruft weitere Betroffene dazu auf, sich zu melden.