Eine Radfahrerin ist heute bei einem Unfall auf der B410 bei Daleiden in der Eifel schwer verletzt worden. Laut Polizei kam sie aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und stürzte. Dabei erlitt sie Kopfverletzungen und Brüche. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Trierer Klinik geflogen.