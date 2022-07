Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Kordel schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 44-Jährige am späten Sonntagnachmittag mit einem E-Bike auf einer steilen Straße unterwegs. Dabei soll sie die Kontrolle über das Rad verloren haben und zu Boden gefallen sein. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus in Trier gebracht.