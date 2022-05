per Mail teilen

Eine Radfahrerin ist in Daun gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 52-Jährige gegen halb 11 auf einem Radweg unterwegs. An einer Gefällstrecke kam sie mit ihrem Fahrrad zu Fall und stürzte auf den asphaltierten Radweg. Sie trug keinen Helm. Rettungskräfte versuchten erfolglos, die Frau zu reanimieren. Sie verstarb an der Unfallstelle. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.