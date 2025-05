Pferd schleift Kind hinter sich her

per Mail teilen

Ein Mädchen war mit seinem Pony bei Vierherrenborn im Kreis Trier-Saarburg unterwegs, als ihnen ein Radfahrer entgegenkam. Das Tier erschreckte sich und lief los.

Am Samstagmittag war eine 13-Jährige auf einem Waldweg in der Nähe des Reithofs "Harmony" bei Vierherrenborn spazieren. Das Pony hatte sie nach Angaben der Polizei an einer Leine.

Radfahrer erschreckt Pferd

Als ihnen ein Radfahrer entgegenkam, erschreckte sich das Pony, riss sich los und zog das Mädchen hinter sich her. Die 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr weg.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Radfahrer. Das Mädchen beschrieb den Mann als einen dunkel gekleideten Fahrer mit einem schwarz-grauen E-Bike. Er habe eine Sonnenbrille, Kopfhöhrer und einen markanten Ohrring getragen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann wegen der Kopfhörer gar nichts von dem Vorfall mitbekommen hat.

Zeugen, möglicherweise der Radfahrer selbst, sollen sich bei der Polizei Saarburg melden.