Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Wittlich schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Radfahrer eine Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer in den Straßengraben geschleudert. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang jetzt klären.