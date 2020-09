Die gegebene Antwort ist

Im Forstamt Hillesheim in der Eifel waren Bundeswehrsoldaten im Einsatz, um die Borkenkäferplage einzudämmen. Es waren etwa 100 Soldaten im Rahmen der Amtshilfe in den Wäldern unterwegs. Die Soldaten wurden von den Forstleuten eingewiesen und markierten dann im Wald befallene Bäume. Entdeckten sie Borkenkäferbefall in umgestürzten Bäumen, entfernten sie die Rinde an den Stämmen.