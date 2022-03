Trier ist ein Schwerpunkt der Querdenker-Bewegung

Die Stadt Trier gehört in Rheinland-Pfalz zu den Schwerpunkten der Querdenker-Bewegung. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor.

Nach Einschätzungen des Innenministeriums hat die Corona-Pandemie in der Region Trier demokratiefeindliche Strömungen befeuert. Anhänger rechter Gruppen versuchten demnach, Proteste zu instrumentalisieren - so wie in anderen größeren Städten in Rheinland-Pfalz.

Zu den Aktionen in Trier zählten Kundgebungen, Autokorsos und Spaziergänge. Auch in Bitburg und Wittlich gab es dem Bericht zufolge solche Veranstaltungen. Den aktuellen Verfassungsschutzbericht gibt es hier.

Ein Teil der Protestbewegung radikalisiert sich

Das Innenministerium führt das darauf zurück, dass auch in der Region Trier Menschen der Querdenker - Bewegung angehörten, die diese Veranstaltungen organisierten. Rechtsextreme hätten zwar keinen direkten organisatorischen Einfluss, allerdings radikalisiere sich ein Teil der Protestbewegung in Trier.

So habe ein Gastredner auf einer Demonstration im April der Bundesregierung unterstellt, eine DDR 2.0 zu errichten. Somit habe es auch in Trier auf Protestkundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen Verunglimpfungen des demokratischen Systems gegeben.

Rechte versuchen, Proteste für politische Ziele auszunutzen

Angehörige von rechten Gruppierungen hätten probiert, sich öffentlichen Protesten anzuschließen und diese für ihre Ziele zu nutzen. Die Versuche wertet die Polizei aber als gescheitert.

Insgesamt sei die Zahl von Straftaten rechter Gruppierungen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, so die Polizei. Meist handele es sich um sogenannte Propaganda-Delikte - wie beispielsweise eine Plakat-Aktion in Trier oder ein Infostand in Hermeskeil der Identitären Bewegung.

Polizei verzeichnet weniger rechte Straftaten

Laut Zahlen der Polizei weist das Polizeipräsidium Trier für 2020 die wenigsten politisch motivierten Straftaten aus dem rechten Spektrum aller rheinland-pfälzischer Polizeipräsidien auf.

Bei der Mehrzahl der Täter im Bereich rechtsmotivierter Straftaten dürfte es sich weitgehend um Personen handeln, die in keiner festen Organisationsstruktur eingebunden seien, heißt es.

AG Frieden sieht mehr rechte Aktivitäten

Die Trierer Arbeitsgemeinschaft Frieden warnt aber: Diese Zahlen der Straftaten sowie jene der Mitglieder gäben nur bedingt wieder, was es tatsächlich an Aktivitäten gebe. Zumal nicht jede Tat bei der Polizei angezeigt werde.

Das gelte auch für die Bedrohungen von Politikern und Zivilgesellschaft, die laut Mobiler Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Rheinland-Pfalz deutlich zugenommen haben.

Vernetzungen von Querdenkern und Anhängern der Rechten

Auch sehen die Beratungsstellen mit Sorge die Vernetzungen von Pandemieleugnern und -verharmlosern oder Querdenkern, Coronaleugnern, QAnon-Anhängern und Verschwörungstheoretikern, die sich mit rechtsextremen Akteuren, Reichsbürgern, Afd'lern und bekannten Neonazis zusammentäten.

Gemeinsam verbreiteten sie ihre antisemitischen, demokratiefeindlichen und menschenfeindlichen Ideologien. Als Beispiel nennt die AG Frieden Xavier Naidoo, der jetzt mit einem Mitglied der neofaschisischen Band Kategorie C auftreten wolle.