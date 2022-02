Quartiersmanagement Trier-West wird nicht fortgesetzt

per Mail teilen

Das Quartiersmanagement in Trier-West wird nach 2023 nicht mehr fortgesetzt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagabend im Stadtrat mit. Grund dafür sei, dass die Förderung aus Bundesmitteln für das Programm "Soziale Stadt" im nächsten Jahr auslaufe. Aus diesen Mitteln ist die Stelle der Quartiersmanagerin finanziert worden. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage der Stadt Trier könne die Verwaltung keine Nachfolgeregelung für das Quartiersmanagement anbieten. Bis zum Auslaufen der Fördermittel soll das Quartiersmanagement allerdings erhalten bleiben. Das Quartiersmanagement soll helfen, die Lebensbedingungen in Stadtteilen zu verbessern.