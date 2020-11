Nach zahlreichen Corona-Fällen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier ist die Quarantäne für die meisten Bewohner wieder aufgehoben worden. 38 Menschen hätten sich insgesamt infiziert, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit. Derzeit seien noch sieben Bewohner positiv getestet. Sie müssten sich gemeinsam mit 40 direkten Kontaktpersonen weiterhin in einem abgetrennten Bereich aufhalten. Die Einrichtung war am 24. Oktober komplett unter Quarantäne gestellt worden.