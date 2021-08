per Mail teilen

Ein Wohnmobil ist gestern Abend auf einem Stellplatz in Pünderich in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannte es völlig aus. Durch die Hitze sei es zu Schäden an drei weiteren Wohnmobilen gekommen. Eine Person habe leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.