Angst vor Erkrankung, Einsamkeit, Existenzängste – die Corona-Pandemie ist auch für viele Menschen in Trier mit Sorgen verbunden. Inwiefern leidet unsere psychische Gesundheit unter der Krise, was können wir tun, um uns nicht zu sehr herunterziehen zu lassen, und können wir der derzeitigen Situation vielleicht auch etwas Positives abgewinnen? Darüber spricht Michael Münkner mit Professor Dr. Eva Walther, sie ist Sozialpsychologin an der Universität Trier.