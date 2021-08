Es kam nicht überraschend, aber mit Macht: Das Hochwasser hat in der Backstube in Lünebach trotz Vorkehrungen viel verwüstet. Mit Hilfe vieler Unterstützer kann die Bäckerei aber heute wieder mit einem Grundsortiment starten.

Der große Zusammenhalt im Personal und bei den Helferinnen und Helfern sei das Positive im Schlechten, sagt Birgit Arimond, die für das Qualitätsmanagement des Familienbetriebs Prümtaler Mühlenbäckerei in Lünebach zuständig ist.

Nach der Hochwasserkatastrophe habe das Personal zusammen mit vollkommen fremden Menschen, die einfach zur Firma gekommen seien, den Schlamm weggeschafft. Nach der Arbeit hätten alle am improvisierten Essensstand im Hof gemeinsam gegessen.

Das Hochwasser hat in der Prümtaler Mühlenbäckerei alles mitgerissen. Birgit Arimond

"Wenn man sieht, wie es jetzt aussieht und wenn man die Bilder hat, wie es war – dann ist es gigantisch, was all die Helferinnen und Helfer geleistet haben."

Die zerstörten Öfen und andere Maschinen der Prümtaler Mühlenbäckerei wurden seit der Hochwasserkatastrophe repariert oder neue Geräte konnten ausgeliehen werden.

Und zwei Betriebe haben dafür gesorgt, dass auch in den vergangenen Wochen Backwaren aus Lünebach in Läden und auf Wochenmärkten verkauft werden konnten: In einer Bäckerei und einer Konditorei in der Nähe durfte das Personal der Mühlenbäckerei bei Schichtwechsel die eigenen Waren backen.

Vereint gegen die Wassermassen

Schon während das Wasser in der Nacht vom 14. Juli auf den 15. Juli stieg, haben alle zusammengehalten: Um die Räume der Bäckerei abzudichten, hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Müllsäcke mit Mehl gefüllt, sagt Arimond.

Alle hätten Ideen gehabt. Und über die Sprachbarrieren der vielen Mitarbeitenden aus verschiedenen Ländern hinweg, hätten alle zusammen gearbeitet. Um die Rohstoffe, die Mühle und die Öfen zu schützen, bis es nicht mehr ging.

Vorkehrungen gegen Hochwasser

Das Hochwasser kam nicht überraschend, sie waren genügend gewarnt, sagt Arimond. Nach dem letzten Hochwasser der Prüm 2016 habe man viel Geld investiert für eine Schutzmauer und Schotten.

Doch das hat nicht gereicht: Nicht die Prüm, sondern der kleine Kelsbach floss zuerst in den Hof der Bäckerei. Normalerweise reiche der einem nur bis über die Füße.

Im Hof der Prümtaler Mühlenbäckerei stand das Wasser auch am nächsten Tag noch fast brusthoch. Birgit Arimond

Als dann auch noch die Prüm über die Schutzmauer stieg, die Wiesen ringsum und auch der Hof zu unendlich großen Flächen voller Wasser wurden - da war allen klar, dass es zu spät ist, erinnert sich Birgit Arimond.

"Die Feuerwehr war sehr umsichtig und hat schon Fluchtwege vorbereitet." Arimond und das Personal konnten noch rechtzeitig auf eine nahe gelegene Anhöhe flüchten, weil die Feuerwehr dort Zäune aufgeschnitten habe.

Weg vom Wasser

Am nächsten Tag wurde das Ausmaß der Katastrophe klar, erzählt Birgit Arimond: Der Schaden liege im höheren Millionenbereich, Produktions- und Verwaltungsräume seien teils vollkommen zerstört. Ein paar der Öfen seien erst vor einem halben Jahr angeschafft worden.

Normalerweise wird die Ware der Bäckerei in Filialen und auf Wochenmärkten bis nach Nordrhein-Westfalen und ins Saarland verkauft. Wären die beiden anderen Betriebe nicht beigesprungen, wäre auch das ausgefallen.

Der Ofen wird wieder in Gang gebracht, um ein Grundsortiment an Backwaren anbieten zu können. SWR Anna-Carina Blessmann

Die vergangenen Wochen hat das Personal mit Testläufen der geliehenen und reparierten Maschinen verbracht, sodass die Produktion heute wieder halbwegs starten kann.

Langfristig will sich die Mühlenbäckerei aber neu aufstellen. Denn angesichts des zweiten Hochwassers innerhalb weniger Jahre fragen Arimond und ihre Familie sich: "Macht das Sinn, an diesem Standort noch mal etwas aufzubauen?"

Derzeit laufe schon die Suche nach einem neuen Grundstück. Das müsse zwei Prämissen erfüllen: Erstens soll es in der Nähe von Lünebach sein. Und zweitens weg vom Wasser auf einer Anhöhe.

"Hier neu aufzubauen, um in drei Jahren wieder vor einem Trümmerfeld zu stehen - da hat keiner Lust drauf."

Große Hilfsbereitschaft

Ein Lichtblick in dieser Zeit: Viele Kunden hätten angerufen und gefragt, wie sie helfen und ob sie spenden können. "Das hat uns sehr berührt, aber wir brauchen dieses Geld nicht. Andere haben es nötiger", findet Arimond.