Schüler gestalten Holocaust-Gedenkfeier im Landtag mit

Schülerinnen und Schüler des Prümer Regino Gymnasiums werden die Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus im Mainzer Landtag mitgestalten. Ehrengast ist die bekannte Anthropologin und Schriftstellerin Monique Lévi-Strauss, die 1944 ihr Abitur in Prüm ablegte. Bei der Gedenkfeier im Landtag wird ein Film über die heute 95 jährige gezeigt, den Schülerinnen und Schüler des Geschichte Leistungskurses gedreht hatten. Neben der filmischen Spurensuche an ihrer Schule und in der Innenstadt von Prüm werden die Abiturienten der Zeitzeugin Fragen stellen. Ihre Mutter war amerikanische Jüdin, was die Familie aber geheim hielt. Monique Levi-Strauss verbrachte, trotz Angst vor Entdeckung, so fast die gesamte NS-Zeit in Deutschland. Über das Alltagsleben hat sie den Bestseller "Im Rachen der Wölfe“ geschrieben.