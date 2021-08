per Mail teilen

Die Polizei hat nach Diebstählen auf mehreren Supermarkt-Parkplätzen in der Region Trier drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen Ende Juli in Wittlich versucht haben eine Handtasche zu stellen. Dabei sei einer der Verdächtigen bis zu einem wartenden Auto mit zwei weiteren Insassen verfolgt worden. Die drei mutmaßlichen Diebe seien aber zunächst entkommen. Eine Woche erfolgte dann nahe Prüm die Festnahme. Die drei Tatverdächtigen sollen Diebstähle unter anderem in Trier, Bitburg, Prüm und Gerolstein begangen haben.