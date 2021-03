Die Polizei warnt vor Taschendieben in Prümer Supermärkten. Am Samstag gegen 10 Uhr wurde in einem Prümer Supermarkt in der Bahnhofsstraße einer Kundin der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen. Stunden später wurde der Geldbeutel neben einem Fahrradweg gefunden, Bargeld und Bankkarten fehlten. Ebenfalls am Samstagvormittag kam es in dem Supermarkt zu einem weiteren Diebstahl eines Geldbeutels in dem Supermarkt. Die Polizei sucht die betroffene Frau als Zeugin.