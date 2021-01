Die Bundespolizei hat am Samstag in der Nähe von Prüm an der A 60 die Einschleusung einer sechsköpfigen Familie verhindert. Nach ersten Erkenntnissen ist der 30-jährige Beifahrer für die Schleusung aus Belgien verantwortlich. Er wurde nach Angaben der Bundespolizei gestern dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 60-jährigen Fahrer dauerten die Ermittlungen noch an. Die Frau stellte für sich und die fünf Kinder einen Asylantrag.